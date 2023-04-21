عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في القوافل الدعوية

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للمشاركة في القوافل الدعوية ، موضحة أن جميع القوافل تصرف لها مكافآت، سواء من الوزارة أم من الجهة الطالبة، وذلك لمن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، والذي يشمل تفسير جزء عم، وفقه العبادات ، وموسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إجادة التلاوة وحسن الإلقاء ، علما بأن الاختبار سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو ٢٠٢٣ .

وأضافت الوزارة : يضاف إلى إدارج جميع الناجحين في الاختبار في قائمة القوافل الدعوية صرف مكافاة تشجيعية لكل منهم قدرها ٢٠٠٠ جنيه تصرف لمرة واحدة . 

يأتي ذلك عملًا على توسيع قاعدة الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية، سواء القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف، أم التي تنظم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، أم تلك التي تنظم لشركات البترول وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

"قانون إنهاء الاستعمار".. مرسوم عاجل من زيلينسكي ضد روسيا

خصومات العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

يا فرحة ضحايا العلامة الزرقاء| حكاية 4 دقائق انتهت بانفجار صاروخ إيلون ماسك وخسارته 13 مليار دولار

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

بسبب الزلازل.. تحذير عاجل من ثوران بركان نيفادو ديل رويز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

طريقة بسكويت اللوز  فى دقائق

بإطلالة ملفتة.. نجلاء بدر تهنئ الجمهور بعيد الفطر

المحافظة على صحة العظام.. فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ