وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في القوافل الدعوية

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للمشاركة في القوافل الدعوية ، موضحة أن جميع القوافل تصرف لها مكافآت، سواء من الوزارة أم من الجهة الطالبة، وذلك لمن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، والذي يشمل تفسير جزء عم، وفقه العبادات ، وموسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إجادة التلاوة وحسن الإلقاء ، علما بأن الاختبار سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو ٢٠٢٣ .

وأضافت الوزارة : يضاف إلى إدارج جميع الناجحين في الاختبار في قائمة القوافل الدعوية صرف مكافاة تشجيعية لكل منهم قدرها ٢٠٠٠ جنيه تصرف لمرة واحدة .



يأتي ذلك عملًا على توسيع قاعدة الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية، سواء القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف، أم التي تنظم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، أم تلك التي تنظم لشركات البترول وغيرها.