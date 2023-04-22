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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن هدنة العيد

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانا عاجلا، مساء الجمعة، اتهمت فيه ميليشيات الدعم السريع، بخرق الهدنة المعلنة في عيد الفطر، ومهاجمة سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء.

وقال بيان الجيش السوداني، الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "قام المتمردون بالهجوم على سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء".

وأضاف: "وجدت قواتنا بمعسكر اللاماب، آلاف اللبسات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، ونخشى أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة، ومحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة، وعلى مواطنينا الانتباه لذلك، الآن يتصرف المتمردون بطريقة يائسة، وهم لا يتورعون عن فعل أي شيء".

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هدنة 3 أيام

والجمعة، قال الجيش السوداني، إنه وافق على هدنة لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة؛ لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت القوات المسلحة السوداني، في بيان، أنها تأمل "أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها" في إشارة لميليشيات الدعم السريع المناوئة لها.

ووافقت ميليشيات الدعم السريع، في وقت سابق من أمس الجمعة، على هدنة مدتها 72 ساعة.

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