إعلان عاجل من السعودية وبريطانيا بشأن الوضع في السودان

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، ضرورة وقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والمقيمين هناك، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القوات المسلحة السودانية، التزامها بالهدنة المعلنة لمدة 3 أيام؛ حرصا على النواحي الإنسانية، وتخفيف معاناة المواطنين.

وقال الجيش السوداني: “نؤكد التزامنا بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين”.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أنه وافق على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وقال الجيش السوداني: “نأمل أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية“.