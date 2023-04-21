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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المساعدات الطبية .. مناشدة عاجلة من الصليب الأحمر لأطراف النزاع في السودان

صدى البلد

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، إنها لم تستطع إيصال المساعدات بسبب عدم تقديم طرفي النزاع بالسودان ضمانات أمنية.

و ناشد الصليب الأحمر الأطراف السودانية تمكين الفرق الطبية من إيصال المساعدات دون عراقيل. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد، أن أولوياته تقديم المساعدة الطبية للمستشفيات بالسودان وإصلاح بنيتها التحتية.

وأضاف، مستعدون لإيصال مزيد من الإمدادات فور توقف القتال بالسودان.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، إن الإمدادات الطبية جاهزة في غضون 48 ساعة فور تحسن الوضع الأمني في السودان.

وأكدت الصحة العالمية، أن عدد الضحايا في السودان أكثر من 330 شخصا فضلا عن إصابة 3200 آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من استهداف المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني بالسودان.

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