البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، حيث استقبل صاحب النيافة عددًا من كهنة كنائس الإيبارشيّة، وشعبها، والرهبان والراهبات، وبعض وفود الأنشطة الرسولية المختلفة.

ودعا الأب البطريرك الجميع إلى مُعايشة فرح القيامة في حياتهم، وأن تكون قيامة مَلك السلام سبب سلام ورجاء في كنائسنا، ومنازلنا، وعائلاتنا

وفي سياق متصل، استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارة، نقل الأب فيليبس تهاني غبطة البطريرك مار إغناطيوس إفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، إلى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، كما تم تبادل كلمات التهنئة بعيد القيامة المجيد.