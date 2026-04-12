محافظ القاهرة يوجه بتكثيف النظافة والإشغالات حول الكنائس واستمرار الجاهزية

شدد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على رؤساء الأحياء باستمرار رفع درجة الاستعداد طوال فترة احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ كذلك على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على رقمي الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .