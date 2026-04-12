محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال داخل الكنائس احتفالا بعيد القيامة المجيد

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الأطفال داخل عدد من الكنائس بمحافظة الغربية، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، في أجواء يسودها الفرح والمحبة، وبما يعكس روح المشاركة والود بين أبناء الوطن.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الزيارة عددا من الكنائس، حيث قام المحافظ بتقديم الهدايا والألعاب والشوكولاتة والورود التي تحمل كروت تهنئة فخامة الرئيس للأطفال، إلى جانب تقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة المباركة، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة ومليئة بالبهجة داخل دور العبادة وخلال الاحتفال بالعيد.

كما حرص المحافظ على تبادل التهاني مع الحضور، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم، في مشهد يعكس الترابط الوطني والمجتمعي بين أبناء المحافظة في مختلف المناسبات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأعرب الأطفال وأسرهم داخل الكنائس عن سعادتهم البالغة بهدايا فخامة الرئيس، موجهين الشكر والتقدير لسيادته على هذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت الفرح والسرور على قلوبهم في عيد القيامة المجيد.