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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات البريطانية تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، إن بريطانيا تضع قوات وطائرات في وضع الاستعداد في قاعدة عسكرية خارجية لإجلاء موظفي السفارة والمدنيين من السودان.

وقد قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، إنه أبلغ طرفي النزاع في السودان أن الاعتداء على الدبلوماسيين أمر غير مقبول.

وأشار البيت الأبيض إلي أنه يتأكد من جاهزية القوات الأمريكية لعملية إجلاء رعاياها المحتملة من السودان. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد البيت الأبيض، أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن إجلاء الأميركيين من السودان حتي الآن.

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الخميس، إنها تراقب الوضع في السودان ونخطط للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

وأكد البنتاجون، أنه أرسل تعزيزات عسكرية تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، نعمل على نشر "قدرات" إضافية بالمنطقة لتأمين مغادرة موظفي السفارة الأميركية من السودان عند الضرورة.  

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