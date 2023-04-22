دنيا المصري: مبحبش شخصية نوسة في ضرب نار وكنت مرعوبة من رضوى الشربيني

قالت الفنانة دنيا المصري، إن دور “نوسة” في مسلسل ضرب نار كانت مساحته صغيرة جدا، ولكن بعد قراءته أدركت أنه مهم جدا، وسيظهر بشكل وتوقيت جيد في العمل.

ووصفت دنيا المصري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، دورها بأنه كان مؤثرا في الأحداث، وقالت إنها لا تحب شخصية نوسة لأنها تختلف عنها فهي شخصية جادة وقوية.

وأشارت دنيا المصري، إلى أن اختلاف شخصيتها في ضرب نار عنها شجعها على تقديم الدور، موضحة أنها تخوفت من منشورات ياسمين عبد العزيز عبر فيسبوك وتدخل رضوى الشربيني بشكل ساخر في الأمر، تعليقا على خطف زوجها ضمن أحداث العمل.

وأوضحت دنيا المصري، إلى أن أحمد العوضي شجعها على تقديم الدور، ووعدها بأنها سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية عن الأمر عائد إلى حب الجمهور لعلاقة العوضي وياسمين خارج إطار المسلسل.

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى ؛ وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.