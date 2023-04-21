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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

مهره
مهره

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وبدأت الحلقة على قيام جون باختطاف ياسمين عبد العزيز ؛ ليرد الكوماندا ويخطف ابنته .

في الوقت ذاته تبادل جابر وجون كل من ابنته ومهره ؛ حيث طالب جون رجاله بتسليم فيديوهات طائر للشرطة .

وأثناء احتفال جابر ومهره بالعودة الي بعضهما البعض اطلق شخص الرصاص على جابر ولكن مهره تاخذ الطلقة بدلا منه وتموت ثم يتم بعدها القبض علي كتير بتهمة التجارة في السلاح.

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى ؛ وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار»

تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

مسلسل ضرب نار ضرب نار

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