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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. أهم النصائح لقائدي السيارات خلال إجازة العيد

حالة الطقس
حالة الطقس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم السبت، وقالت إن الأجواء  مازالت مائلة للبرودة صباحا وليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

 

لو مسافر في العيد .. أهم النصائح لقائدي السيارات

 

يسافر العديد من الاشخاص من أجل قضاء اجازة عيد الفطر المبارك، سواء لرؤية الاهل والاقارب أو للتنزه، وهنا تتعدد النصائح الخاصة بقائدي السيارات، والتي تتنوع بين الفنية، واسلوب القيادة والاداء، وذلك من اجل الوصول بسلام وتجنب الكثير من المشكلات والأعطال.

 

تعرف على التشكيل المتوقع وآخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة الرجاء اليوم

 

‏قال الناقد الرياضي محمد جمال إن مباراة فريق النادي الأهلي مع الرجاء المغربي مباراة صعبة جدا و النادي الأهلي يحتاج في هذه المباراة إلى تسجيل أكثر من هدف حتى يسهل مهمته في مباراة الإياب في المغرب الأسبوع القادم.

 

ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا

 

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العقود الآجلة تراجعت هذا الأسبوع بتأثير من أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب.

 

طقس مائل للحرارة| شاهد توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم السبت.. فيديو

 

نقلا عن فضائية الأولى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت ‏طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفع على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على اغلب الأنحاء.

 

حكم زيارة القبور في العيد.. ينتفع بها الميت بشرط واحد

 

حكم زيارة القبور في العيد، عن هذه المسألة حسمت دار الإفتاء المصرية الخلاف في زيارة القبور، وأجابت على السؤال الذي يشغل بال الكثير وهو: حكم زيارة القبور في العيد.

 

هدنة 3 أيام في السودان .. واشنطن ترحب وتوجه نداءا عاجلا .. والجامعة العربية تؤكد: فرصة لاستعادة الهدوء

 

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

 

مفاجأة فى العيد.. مشروب طبيعي لإنقاص الوزن سريعا

 

كيفية التخلص من دهون البطن: يمكن أن تسبب السمنة العديد من الأمراض المستعصية، يسهل التخلص من  دهون البطن في غضون أيام قليلة عن طريق شرب مشروب طبيعي لإنقاص الوزن.

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