الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

ثاني أيام عيد الفطر...

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم السبت، وقالت إن الأجواء مازالت مائلة للبرودة صباحا وليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبقى الشبورة المائية ظاهرة مؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، اليوم السبت، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسمح الأجواء بممارسة كافة الأنشطه البحرية والاستمتاع بهما، والأجواء خلال ساعات النهار مناسبة للخروج فى الحدائق والمتنزهات.

درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك:



القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية .

السواحل الشمالية 24 درجة مئوية .

جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء خلال ساعات النهار مناسبة للخروج في الحدائق والمتنزهات.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوقت أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على خليج السويس وجنوب البلاد وقد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غدا الأحد مع ثالث أيام العيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 أبريل على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الادارية 29 15

6 اكتـــوبر 28 16

بنهــــا 28 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 28 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 27 16

دمياط 24 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 30 15

نخل 27 13

كاترين 23 10

الطور 28 20

طابا 27 20

شرم الشيخ 31 20

الاسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 15

السلوم 23 12

سيوة 32 12

رأس غارب 32 21

الغردقة 30 21

سفاجا 30 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 30 20

حلايب 29 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 19

الفيوم 30 17

بني سويف 30 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 33 19

قنا 35 20

الأقصر 36 21

أسوان 39 22

الوادى الجديد 35 19

أبوسمبل 37 20