أجواء ربيعية.. تعرف على طقس فلسطين إلى يوم الثلاثاء المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى صافٍ، ربيعيا ومعتدلا نهارا غائما إلى غائم جزئي وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأحد، متوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا ربيعيا لطيفا نهارا وباردا ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الدائرة أن يكون طقس يوم الاثنين غائما جزئيا إلى صافٍ، ربيعيا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا إلى صافٍ، ربيعيا لطيفا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

