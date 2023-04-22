الجالية المصرية في السودان.. انفراجة قريبة تكشف عنها الخارجية والهجرة| تفاصيل

تواصل الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تحركاتها لمتابعة أحوال الجالية المصرية بالسودان، وطمأنة ذويهم بأن مصر لا تترك أبناءها، وتساندهم وتدعمهم وقت الأزمات حتى يعودوا لأرض الوطن آمنين.

ويشهد السودان أحداثا مؤسفة منذ السبت الماضي 15 أبريل 2023، حيث اندلعت عمليات القتال بين الجيش الوطني السوداني، وميليشيا الدعم السريع، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك كبيرة جعلت كثيرا من الجاليات الموجودة داخل البلاد غير قادرة على المغادرة.

أوضاع المصريين في السودان

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنه في إطار متابعتها لأوضاع المصريين في السودان وبذل كل الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب مصر في وادي حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.

وكشفت وزارة الخارجية عن أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة مصر في وادى حلفا:- 0116604033 (00249) - 0118162679 (00249).

وتواصل وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا، بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة؛ لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة، والتعاطي السريع والفعال معها تبعًا للمستجدات.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 إبريل الجاري، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن محادثات مع قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع في البلاد، محمد حمدان دقلو، داعيًا الأطراف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

التواصل مع الطلبة بالسودان

من جانبها، ناشدت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين الماضي، جميع المصريين المقيمين في السودان بالبقاء في المنازل وعدم الخروج للشوارع مهما كانت الأسباب في ظل التدهور الأمني في السودان.

وقالت إن هناك العديد من الشائعات التي تروج إلى إصابة أو مصرع أي مواطن مصري في السودان، ولكن كل هذه شائعات مختلفة من أجل بث القلق في أنفس المصريين.

وأضافت: “يجب على جميع المصريين المقيمين في السودان الالتزام بجميع التعليمات التي تصدرها الجهات المصرية”، مشددة على ضرورة التواصل مع أرقام المحددة من قبل السفارة المصرية بالسودان حال حدوث أي ضرر لأي مصري.

وأوضحت “الجندي” أن أمن السودان هو امتداد للأمن المصري ونسعى للحفاظ على استقرار الشقيقة.

وقال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، إن الاتصال لم ينقطع أبدًا مع الطلاب والمصريين الموجودين في السودان، لافتًا إلى أنه يوجد 5 آلاف طالب في السودان من بين 10 آلاف مصري يتواجدون هناك.

وأوضح السفير عمرو عباس، أنه تم التواصل مع أبناء الجالية المصرية في السودان من خلال 3 محاور أولها منصة مخصصة لهذا الغرض.

محاور التواصل مع الطلاب

وأضاف أن المحور الثاني هو السفارة المصرية في السودان، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة سها الجندي عقدت اجتماعا مع الجالية المصرية في السودان عبر تطبيق “زووم”، وتم طرح استمارة واشترك فيها 3 آلاف طالب حتى الآن، مؤكدًا أن الاتصال مفتوح معهم على مدار 24 ساعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الأحد 16 أبريل، أنها تدرس جميع السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في دولة السودان والتي يجريها 21 طالبا مصريا، كما أكدت أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وناشدت الوزارة البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

كما أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالا هاتفيا، يوم الاثنين 17 أبريل، برئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريًا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم.

الوضع الإنساني في السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة اندلاع القتال في السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة.

وقال إن الوضع أدى إلى خسارة فادحة في الأرواح بما في ذلك بين الكثير من المدنيين، وشدد على أن أي تصعيد آخر قد يخلف آثارا مدمرة على السودان والمنطقة.

وحث كل من له تأثير على الوضع، على استخدامه من أجل السلام ودعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.

وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا.

وأدان جوتيريش مقتل وإصابة مدنيين وعمال إغاثة واستهداف ونهب المنشآت.

وذكـّر جميع الأطراف بالحاجة لاحترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني.