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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يجري اتصالا للاطمئنان على البعثة التعليمية المصرية في السودان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا، اليوم، مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم ١٥١ مدرسا وإداريًا

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاتصال، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بأوضاع البعثة في السودان واتخاذ الاجراءات المناسبة سواء حيال استمرار بقائهم هناك أو عودتهم.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تدرس الوزارة كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان والتي يجريها ٢١ طالبا مصريا، مؤكدا أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

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