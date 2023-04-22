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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزوح أهالي الخرطوم إلى الولايات المجاورة بسبب ميليشيا الدعم السريع

صدى البلد

قال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، أن الجيش السوداني واصل مطاردة ميليشيا الدعم السريع في بعض مناطق الخرطوم التي اختبأوا داخلها، بعد كسر الأخيرة الهدنة المعلنة.

وأضاف أن نطاق المواجهات والمطاردات اتسع في ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم، لافتًا إلى أن ذلك يرجع للضغط الذي تواجهه ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

الأوضاع مضطربة

وأوضح أن الأوضاع مضطربة في العديد من المناطق السودانية، مشيرًا إلى غياب تام لمظاهر العيد في السودان.

وتابع أن هناك نزوحًا كبيرًا من سكان الخرطوم إلى الولايات القريبة من العاصمة، وقدّر عدد النازحين بالآلاف.
 

https://youtu.be/fBXcD3Dz4QI

السودان الجيش السوداني المطار الدعم السريع جيش السودان

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