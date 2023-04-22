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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل سيد مكاوي.. تعرف على الموعد

صدى البلد

تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، في الثامنة مساء الخميس المقبل، ذكرى الموسيقار سيد مكاوى؛ وذلك بمشاركة كل من بسملة كمال، ندى غالب، هبة إسماعيل، يمنى حسن، سيد وهب الله، أشرف عبود، محمد متولى، ومحمد رئيس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، السبت المقبل، حفلا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة العازفين نيفين المحمودى، كريم فؤاد، وأحمد عبد الحكيم، كما تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، الأحد المقبل، بمناسبة ذكرى كل من الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية عبد الرحمن الأبنودى ويستضيف الفنانة هدى عمار مع المطربين آيات فاروق، أشرف وليد، محمد طارق، وأحمد عفت.

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ويأتي ذلك في إطار فعاليات الموسم الفني لدار الأوبرا المصرية 2022 - 2023 عقب عيد الفطر مباشرة، حيث يقام عدة عروض متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء.

وكانت  دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، قد بدأت تنفيذ مشروع صيانة وترميم واجهات مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" والمسجل كأثر إسلامى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن أعمال الترميم تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ممثلة في كل من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية برئاسة الدكتور أبوبكر عبدالله والتابع لمنطقة آثار الإسكندرية وقطاع المشروعات لأعمال الترميم الدقيق وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

ولفت إلى أن الأعمال الجارية حاليا تمثل صونا للهوية البصرية في مدينة الثغر وتشمل ترميما وصيانة للواجهات مع الحفاظ على الشكل المعمارى التراثى المميز للمبنى، موجهًا الشكر إلى جميع العاملين والمهندسين في المشروع من وزارة السياحة والآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مثمنا الاستجابة السريعة لإعادة المسرح إلى كامل رونقه ليظل أحد أهم المعالم السياحية والفنية بمدينة الإسكندرية.

اوبرا الاسكندرية سيد درويش عمار الشريعي الفرقة القومية العربية عبد الرحمن الأبنودى الموسيقار عمار الشريعي سيد مكاوي مسرح سيد درويش لمايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتريات أوبرا الإسكندرية

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