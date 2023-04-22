حديقة الحيوان تستقبل 50 ألف زائر أول أيام العيد.. والشرطة النسائية: لا تحرش

استقبلت حديقة الحيوان الجيزة 50 ألف زائر خلال احتفالات اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.

ورصدت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة التي يشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث استقبال حديقة الحيوان ل 50 ألف زائر ونشرت مديرية أمن الجيزة، منذ ساعات الصباح الأولى، وحدات تأمينية من كافة قطاعاتها، بغرض تأمين الاحتفالات .

وشدد اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على الوحدات الشرطية باليقظة التامة خلال الاحتفالات، وعدم السماح لداعمي الفوضى والمتحرشين ومستغلي الفرص بإفساد فرحة المصريين، كذلك عدم السماح بالمساس بالأمن القومي.

وأشار مصدر أمني، بمديرية أمن الجيزة إلي أن كافة وحدات وقطاعات المديرية انتشرت في الشارع الجيزاوي لتأمين الوحدات، بالإضافة إلى 150 فرد شرطة منتدبين من المديريات والمصالح الأخرى للمساعدة في التأمين.

ونوه المصدر، إلى أن المديرية، دفعت بوحدات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ما يقرب من 50 من عناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات خلال العيد وردع المتحرشين.

وانتشرت قوات شرطة تامين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة لتأمين زائري الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية ، ونفذت قوات التامين الخطة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء الزيارات وجولتهم للمنطقة الأثرية بالكامل .