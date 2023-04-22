حديث السوشيال ميديا| صلاح عبدالله: انبهرت بشخصية الشيخ شهاب في سره الباتع

كشفت الفنان صلاح عبد الله ، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل “سره الباتع”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "السوشيال ميديا تحدثت عن شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع".

وأضاف صلاح عبد الله: "أشاهد شخصية الشيخ شهاب التي جسدها أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد".

وتابع صلاح عبد الله: "إزاي أحمد عبد العزيز عمل شخصية الشيخ شهاب بهذا الشكل الذي ظهر على الشاشة ، خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم مثل تلك النوعية من الأدوار".

ولفت صلاح عبد الله: "قمت بتجسيد شخصية المصري البسيط الذي يحمل انطباعات داخلية تحركه في كافة مظاهر الحياة".