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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حديث السوشيال ميديا| صلاح عبدالله: انبهرت بشخصية الشيخ شهاب في سره الباتع

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كشفت الفنان صلاح عبد الله ، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل “سره الباتع”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

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 وقال صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "السوشيال ميديا تحدثت عن شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع".

وأضاف صلاح عبد الله: "أشاهد شخصية الشيخ شهاب التي جسدها أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد".

وتابع صلاح عبد الله: "إزاي أحمد عبد العزيز عمل شخصية الشيخ شهاب بهذا الشكل الذي ظهر على الشاشة ، خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم مثل تلك النوعية من الأدوار".

ولفت صلاح عبد الله: "قمت بتجسيد شخصية المصري البسيط الذي يحمل انطباعات داخلية تحركه في كافة مظاهر الحياة".

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