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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كرنڤال العيد بنادي المهندسين بالإسكندرية .. صور

كرنفال بمهندسين الإسكندرية
كرنفال بمهندسين الإسكندرية

أقيمت بنادي المهندسين في الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بالنادي و تلاها كرنڤال العيد الذي ينظم لأول مرة وسط مشاركة كبيرة من المهندسين و أعضاء النادي و أسرهم .

و تضمن الكرنڤال العديد من الفقرات و الأنشطة المتنوعة و التي تم توفيرها للمهندسين و أسرهم بشكل مجاني ، ومنها ألعاب متنوعة، ألعاب مائية، ملاهي الأطفال، سينما 9D، سينما الأطفال ، رسم للأطفال ، فقرة مسرح العرائس، فقرات أخرى متنوعة و فنية و توفير بعض الهدايا المختلفة.

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وشارك في اليوم الاستاذ الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية و قدم التهنئة للسادة المهندسين و ذويهم بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً قضاء أوقات ممتعة داخل صرح نادى المهندسين والاستمتاع بالأنشطة المقدمة، كما توجه بالشكر لمجلس النادي و جميع القائمين على إعداد و تنظيم اليوم من النادي و لجنة العلاقات العامة والإعلام.

و قال المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام  أن فعاليات اليوم تأتي فى إطار تقديم خدمات ترفيهية متنوعة و جديدة للمهندسين وذويهم بناديهم بشكل مختلف وتقام لأول مرة في إطار حرص مجلسي النقابة و النادي على تطوير الأنشطة و الخدمات المقدمة و مشاركة المهندسين في المناسبات المختلفة.

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