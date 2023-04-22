كرنڤال العيد بنادي المهندسين بالإسكندرية .. صور

أقيمت بنادي المهندسين في الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بالنادي و تلاها كرنڤال العيد الذي ينظم لأول مرة وسط مشاركة كبيرة من المهندسين و أعضاء النادي و أسرهم .

و تضمن الكرنڤال العديد من الفقرات و الأنشطة المتنوعة و التي تم توفيرها للمهندسين و أسرهم بشكل مجاني ، ومنها ألعاب متنوعة، ألعاب مائية، ملاهي الأطفال، سينما 9D، سينما الأطفال ، رسم للأطفال ، فقرة مسرح العرائس، فقرات أخرى متنوعة و فنية و توفير بعض الهدايا المختلفة.

وشارك في اليوم الاستاذ الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية و قدم التهنئة للسادة المهندسين و ذويهم بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً قضاء أوقات ممتعة داخل صرح نادى المهندسين والاستمتاع بالأنشطة المقدمة، كما توجه بالشكر لمجلس النادي و جميع القائمين على إعداد و تنظيم اليوم من النادي و لجنة العلاقات العامة والإعلام.

و قال المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام أن فعاليات اليوم تأتي فى إطار تقديم خدمات ترفيهية متنوعة و جديدة للمهندسين وذويهم بناديهم بشكل مختلف وتقام لأول مرة في إطار حرص مجلسي النقابة و النادي على تطوير الأنشطة و الخدمات المقدمة و مشاركة المهندسين في المناسبات المختلفة.