الأهلي يهزم الرجاء وينتظر التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

فاز الأهلي علي الرجاء بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متنقة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.

كما ألغى حكم الراية هدفاً لصالح النادي الأهلي بقدم كهربا بداعى التسلل في الدقيقة 24.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بالضغط من أجل إحراز هدف ثان ليقضى على آمال الرجاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.