فن وثقافة

كان سندا.. ميريت الحريري تحيي ذكرى رحيل والدها

يارا أمين

حرصت ميريت عمر الحريري، على إحياء ذكرى رحيل والدها الفنان عمر الحريري، معبرة عن حبها و افتقادها له".

وكتبت ميريت على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "الذكرى ال١٤ لرحيل والدي الفنان القدير عمر الحريري.


١٦ اكتوبر ٢٠١١ ورحلة طويلة فنية من عام ١٩٤٧ حتي ٢٠١١".

وتابعت: "٦٤ عاماً لم يتوقف يوم عن العطاء سواء مسرح ، اذاعه ، سينما، تلفزيون.


ترك إرثا عظيما يتعلم منه الاجيال، ترك إرثا فنيا و إنسانيا، سيرته عطرة فنياً و اجتماعياً وإنسانياً، لم يُغضب أحدا على مدار مشواره الطويل بالعكس كان قدوة حسنة لزملائه".

واختتمت: "كان إبناً باراً بعائلته وأبا و صديقا و حبيبا و سندا، رحل عنا بجسده وترك سيرة عطرة و أعمالا خالدة، اللّٰه يرحمك يابويا".

عمر الحريري 

على مدار عقود كان الحريري مثالا للفنان الحقيقي الذي تنوعت أدواره بين السينما والمسرح والتليفزيون، فقد ولد عام 1926، وشق طريقه في عالم الفن منذ طفولته، وقدم أعمالا مسرحية مميزة، وفي السينما تألق في أكثر من 100 فيلم، وعلى المسرح صنع بصمته الخاصة بمشاركة الزعيم عادل إمام في أعمال مثل «شاهد مشافش حاجة»، «الواد سيد الشغال»، بالإضافة إلى ظهوره المميز في فوازير شريهان.

وكانت له إسهامات لا تُنسى في الدراما التليفزيونية في مسلسلات مثل «أحلام الفتى الطائر، ساكن قصادي، شيخ العرب همام»، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها تكريمه في المهرجان التاسع للسينما المصرية 2003، وفي 16 أكتوبر 2011 غاب عمر الحريري عن عالمنا لكن بقى حاضرًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.

