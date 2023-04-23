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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا

أرشيفية
أرشيفية

نصحت وزارة الخارجية الروسية، السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي.

وكندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وفرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية بالإضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.

وقالت الوزارة: "نظرا للعديد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية، وإذا كنتم بالفعل في كندا، فعليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة".

وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب العام الماضي، نصحت كندا مواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا.

وفرضت روسيا الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، في ما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا.

أوكرانيا موسكو روسيا كندا وزارة الخارجية الروسية الشركات الروسية

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