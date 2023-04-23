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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ازدحام غير مسبوق بشارع النيل برأس البر ثاني أيام العيد

النيل برأس البر
النيل برأس البر

شهد مصيف رأس البر ،بمحافظ دمياط،  ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، إقبال كبير من المصطافين ورواد المدينة حيث ازدحمت كافه الشوارع الرئيسية بالمصيف  بالمصطافين وخاصة شارع النيل ومنطقه اللسان حتى الساعات  الأولى من صباح اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك. 

ومن جانبه صرح وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينه رأس البر أن المدينه شهدت تزايد كبير  غير مسبوق من قبل المواطنين ورواد المدينة لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، حيث تشهد المدينة إقبال كبير من المواطنين ورواد المدينة بشارع النيل وشارع بورسعيد ومنطقة اللسان وكافة شوارع ومزارات المدينة ، وسط استعدادات مكثفة من الوحدة ورجال الشرطة وكافة المرافق والمديريات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار إلى أنه يتك التنسيق مع مرور دمياط لتيسير الحركة المرورية بالشوارع خلال إجازة عيد الفطر دون إعاقة للحركة المرورية والمواطنين.

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