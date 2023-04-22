عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد أحلى.. إقبال كثيف من المواطنين بمراكز الشباب في دمياط

مركز شباب
مركز شباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

 

وانطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب شط الملح التابع لإدارة دمياط ، تاني أيام عيد الفطر المبارك تطلق وزارة الشباب والرياضة بدمياط برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .

 

وتتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب  و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

 

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

 

وتنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في العام الماضي، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

صحة دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك

FB_IMG_1682185626727
FB_IMG_1682185626727
FB_IMG_1682185621298
FB_IMG_1682185621298
FB_IMG_1682185623885
FB_IMG_1682185623885
دمياط عيد الفطر الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط ممارسة الرياضة المواطنين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

صحة دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

في رحلة البحث عن التوابل.. قصة اكتشاف البرازيل وإبادة السكان الأصليين

صيام الست من شوال.. كيفيته وحكم الجمع بينهم وقضاء رمضان

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ