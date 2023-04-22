صحة دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان صادر عنه انه تم التنبيه علي قيادات المديرية بإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية،خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للإستعداد في حالة الطواريء بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج محافظة دمياط.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية علي جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والأمصال بالمستشفيات والادارات والوحدات الصحية للتعامل مع أي طوارئ، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية وتفعيل غرف تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

يأتى ذلك في إطار خطه مديريه الصحة لرفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة دمياط خلال اجازة العيد.