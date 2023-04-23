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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات خلال احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية حملة لإزالة الاشغالات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

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وقال اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات بالشوارع وذلك تيسيراً على المواطنين.


وأشار ماهر إلى انه تم تنفيذ حملة لمتابعة رفع الاشغالات بميدان القناطر وذلك لإعادة الانضباط ورفع جميع الاشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق والتشديد على البائعين برفع أي إشغال يعوق الحركه المرورية.


من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها، وتلبية كافة مطالب المواطنين.


وكلف " الهجان" مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبي.
 

وشدد “ المحافظ ” على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها ، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

القناطر الخيرية محافظ القليوبية الحركة المرورية مياه الشرب والصرف الصحي شبكات الكهرباء مدينة القناطر الخيرية

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