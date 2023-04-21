محافظ القليوبية يوزع الورود والهدايا على زوار القناطر في أول أيام العيد

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، وحرص على توزيع الورود على زائري حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة الاحتفال بالعيد.

وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الفطر المبارك ، واطمأن المحافظ خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور.

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد ، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية، بتشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لتلقي اي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين.

كما أكد المحافظ، أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، والتاكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ، موجها بتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود داخل الحدائق والمنتزهات العامة.

وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

0c875972-fbbe-4c03-b2dc-9d0a22676583

5ca9894f-2f97-432e-87de-e10ec5463ff1

654ee7fe-3cda-414e-8865-192d0b1e725a