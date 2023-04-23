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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام عيد الفطر.. ضبط 110 مخالفات تموينية لمخابز ومحال في الجيزة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز و الأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية.

فضلا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال اجازة عيد الفطر المبارك .
واشار اللواء أحمد راشد علي انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة تغطى قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبداليين التموينين ومنافذ بيع السلع للتأكد من اوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط اي مخالفات . 
وأكد محافظ الجيزة علي قيام الحملات التموينية بضبط 110 مخالفات تموينية خلال اول ثلاث أيام من اجازة عيد الفطر المبارك حيث تنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المحددة و مخابز مغلقه بدون اذن مسبق وعدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن اسعار السلع بمحال عامه وتلاعب في الارصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني. 
مشيراً انه تم ضبط 210 بطاقات صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة  لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال اجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.
لافتا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات تتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه .

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