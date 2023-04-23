أخبار التعليم| مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 1187 حالة في العيد.. وإجراءات عاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تتخذ اجراءات عاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الإجراءات العاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

إجازة العيد| مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 1187 حالة مرضية وإجراء 164 عملية جراحية

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

تعليمات عاجلة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات مهمة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، والتي كان آخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية

وقعت جامعة سمنود التكنولوجية بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ؛ بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب.

رسالة المدارس للطلاب: اضبطوا ساعاتكم.. الامتحانات بالتوقيت الصيفي

نشرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيها عاجلا خلال أيام عيد الفطر المبارك بشأن التوقيت الصيفي.

التعليم العالي: زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية بمعهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية إجراء الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف اطلاع الطلاب على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

كيف استقبلت مستشفيات جامعة عين شمس أيام عيد الفطر المبارك؟.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ، أن جامعة عين شمس رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية، حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ.

التعليم تقرر دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المنظومة بـ4 إجراءات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي فى المنظومة التعليمية فى ضوء التحول الرقمي .