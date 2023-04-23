عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيف استقبلت مستشفيات جامعة عين شمس أيام عيد الفطر المبارك؟.. اعرف التفاصيل

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية - صورة ارشيفية

أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ، أن جامعة عين شمس رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية، حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ.

txt

تعليمات عاجلة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

txt

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعي بجامعة عين شمس.. تفاصيل

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة تعمل خلال ايام عيد الفطر المبارك، وفق خطة شاملة لتوفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية، من خلال توافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة اي حالات.

وأشار الدكتور على الأنور، إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر، لافتا إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس هى أول المستشفيات الجامعية التى تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان آمان وسلامة المريض (Patient safety) - المستوى الأول للإعتماد NSR لمسشىفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجارِ استكمال مراحل الاعتماد، وأيضًا اعتماد باقي مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضًا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية؛ كأول مركز فى الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية، كما حصلت معامل جامعة عين شمس بكل التخصصات على الاعتماد الدولي للمعامل الطبية (ISO 15189) من قبل المجلس الوطنى للاعتماد EGAC.

مستشفيات جامعة عين شمس

وحصلت أيضًا مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى على الاعتماد الدولي؛ لتصبح أول مقدم خدمة طب عن بعد غير أمريكية تنال الاعتماد الدولي.

‎كما أن مستشفيات جامعة عين شمس أول مستشفى جامعى تسعى لميكنة المستشفيات Health Information Management System (HIMS) بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية؛ بهدف اعتماد المستشفيات تدريجيًا على الأجهزة اللوحيه ( Tablet) والبرمجيات، من أجل توفير بيانات دقيقة وسريعة عن تاريخ المرضى، ونتائج التحاليل والجراحات، وكل ما يحتاجه الطبيب المعالج من معلومات لسهولة واستمرارية متابعة المرضى، وذلك عن طريق توفير بنية تكنولوجية للمستشفيات، ومركز معلومات، وربط قواعد البيانات، وخلق رقم موحد للمريض، وربطة بملف طبي مُتكامل للمريض بقسم الطوارئ، والعيادات، وبالقسم الداخلى، والخدمات الطبية، مثل الأشعة، والمعامل.

وانتهت المستشفيات من تسجيل المرضى لكل من المعامل والأشعة وربطة بجميع الأقسام بالمستشفيات، وأيضًا تشغيل الملف الطبي بمستشفى المسنين، ومستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، ومركز الأورام والسموم وجارِ التطبيق فى باقى المستشفيات.

مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس أيام عيد الفطر المبارك المستشفيات الجامعية مستشفى جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

كهربا كلمة السر .. شرط وحيد لـ الأهلي لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

رابط التسجيل بالمؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس

كل ما تريد معرفته حول شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس

طلاب من أجل مصر تنظم ختام الدورة الرمضانية لـ جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

ما عدا الجمبري.. تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 23-4-2023

المقصود بقول النبي "انتضلوا واخشوشنوا ".. علي جمعة يوضح

إسرائيل تحتجز برلمانياً بمجلس النواب الأردني بزعم محاولة تهريب أسلحة 

خديلك نفسين هتعدلي دماغك.. زوجة بـ حلوان: بيتي بقى ماخور لجلسات الأنس

جيوش من الزائرين.. زحام كبير في ثالث أيام العيد بحدائق القناطر الخيرية |صور

أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرة مجانية.. شاب سعودي يقدم هدية ضخمة لجميع متابعيه

كارثة.. طبيب يحذر من عصير القصب لاحتوائه على بويضات الحشرات

بعد تسمم أسرة كاملة.. 3 طرق سهلة للتمييز بين اللحم السليم والفاسد

ما يفرقش عن الإنسان.. شاهد| الروبوت أليكس بـ8 مليون دولار

فيديو

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ