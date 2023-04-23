الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعي بجامعة عين شمس.. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة عين شمس، شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

وأوضحت إدارة رعاية شباب جامعة عين شمس، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها :

-المساهمة في تسديد المصروفات الدراسية ( انتساب – انتظام ).

- إعفاء الطلبة المكفوفين وأبناء المكفوفين من المصروفات الدراسية.

- المساهمة في شراء الأجهزة الطبية.

- المساهمة في حالة وفاة الطالب وفاة طبيعية لا قدر الله (مصروفات جنازة).

- المساهمة في حالة وفاة الطالب نتيجة حادث لا قدر الله.

- تقديم شنطة رمضان للطلبة المحتاجين.

- الاحتفال بيوم اليتيم وتوزيع مبالغ نقدية على الطلاب.

- المساهمة في الأدوات العلمية للكليات العملية.

وأشارت إلى أنه الأوراق المطلوبة للحصول على التكافل الاجتماعى

-خطاب موجه من رعاية شباب الكلية للطالب لعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب وفقًا لبطاقة الرقم القومي .



-الحصول على استمارة من رعاية شباب الكلية وتعتمد من شئون الطلبة ورعاية الشباب.

دخل الأسرة.

-إذن دفع مصروفات.

-صورة بطاقة الطالب.



والجدير بالذكر نظمت وحدة دعم الابتكار بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان : " كيفية التقدم للمنح الدراسية " ، وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتور محمد فريد عضو وحدة الابتكار وريادة الأعمال.

قدم الورشة الدكتور وليد عاكف، الباحث بجامعة هارفارد وأحد أنجح خريجي الكلية، وقد استعرض رحلته العلمية والعملية منذ التخرج من قسم الآثار إلى أن حصل على الماجستير من جامعة أسبانية من خلال التحاقه بمنحة بحثية مؤكدا على أن من أهم أسباب نجاحه هو اتقان مهارات اللغة حيث أنه أتقن العربية ، والإنجليزية ، الأسبانية ، الإيطالية ،البرتغالية، والفارسية الأمر الذى مكنه من الالتحاق بالعديد من المنح الدراسية في مجال الآثار الإسلامية.