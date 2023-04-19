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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل مؤتمر عن تحديات الذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بغية تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

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وأوضح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس، بوصفها مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية للتعريف إقليميا بتميزها النوعي في التعليم والبحث العلمي، وبكونها الخيار المفضل لطلاب العلم والباحثين . ومحفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ في ضوء سعى الدولة نحو الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رسالة جامعة عين شمس التي تسعى إلى الإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته، حيث أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا ينفصل عن حياتنا اليومية، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو القانوني؛ حيث تكتسب تطبيقاتها المتنوعة طبيعة خاصة بكونها دعامة التطور المعرفي للاقتصاد الوطني.


وأضاف كلية الحقوق جامعة عين شمس  أن الكلية تستهدف تحقيق التميز في المشاركة المجتمعية، والتفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة من خلال المبادرة عن طريق المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع باستشعار احتياجاته وتطلعاته، وبناء وتعزيز دور جامعة عين شمس كبيت للخبرة يلبي الاحتياجات الوطنية، فضلًا عن تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وكعهدها دائما، وانطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة المجتمع وقضاياه.

 

كما يناقش المؤتمر عدة محاور منها المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي  الذكاء، أحكام قواعد الملكية في فود أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

 

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من   4 - 5 نوفمبر 2023.

والجدير بالذكر عقدت قافلة “بداية” الطبية التابعة لأسرة “فكرة” بكلية الطب جامعة عين شمس الجمعية العمومية الأولى الخاصة بها، وذلك تحت رعاية الدكتورعلي الأنور، عميد الكلية، والدكتورة هبة الله السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف قرطام، رائد الأسرة والمشرف العام على قافلة “بداية”.

 

وتم الإعلان عن جميع التحديثات الخاصة بالقافلة والخطط المقبلة في الفترة القادمة، كما تم تنظيم حفل إفطار جماعي لأفراد القافلة احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وضم الحفل أكثر من 200 فرد، واشتمل على عدة فقرات منها القرآن الكريم والتواشيح، والعديد من المسابقات الدينية والأنشطة الترفيهية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس التحديات والآفاق القانونية ذكاء الاصطناعي Jobs Education

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