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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل الدورة الرابعة لمسابقة عين شمس تبتكر

صدى البلد

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة عين شمس تبتكر ومسابقة ASU Innovates للحصول على فرصة للفوز بجائزة كبرى تصل إلى 225 ألف جنيه.

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وأوضحت جامعة عين شمس أن المسابقة تستهدف الباحثين الشغوفين بالابتكار، ومن لديهم مشروع يستخدم التكنولوجيا وله القدرة على إحداث فارق حقيقي في العالم، في هذه الحالة يمكن الالتحاق بمسار الباحثين الذي فتح أبواب التقديم.

 

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن أخر موعد للتسجيل مسابقة عين شمس تبتكر هو 27/4/2023.

يتاح مسار الباحثين لأكاديميين جامعة عين شمس في المجالات التالية:

-الصناعة 4.0

-الاستدامة

-المشاريع الاجتماعية

لمعرفة المزيد عن مسار الباحثين وكيفية الانضمام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي.

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023-researcherform.html

 

وكان قد التقي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بمجموعة من طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قبيل سفرهم للولايات المتحدة الأمريكية ، فى أجواء يسودها الود.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة و الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب وريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين مساعد شئون قطاع التعليم والطلاب و الدكتور عماد جرجس المنسق الأكاديمي لبرنامج المنح الجامعية المقدم من USAID، ومنسقي البرنامج من كليات الهندسة و العلوم والزراعة.

 

وأكد الدكتور محمود المتيني، في حواره مع أبناء الجامعة المتميزين من كليات الهندسة والعلوم و الزراعة، على أهمية أن يستثمر كل طالب وطالبة فرصة المنحة والسفر والتواصل مع أقرانه الطلاب من مختلف الجنسيات والتعرف على الثقافات وأنماط الحياة المختلفة لإثراء شخصيته والاطلاع على مختلف المعارف والخبرات التي يحملها زملائهم وخاصة لما تتميز به جامعات الولايات المتحدة الأمريكية  من وجود جنسيات مختلفة في مجتمع واحد، لافتاً إلى الإشادة الواسعة التى يتلقاها كرئيس للجامعة من جميع الجامعات والهيئات التى يتم ابتعاث طلاب من أبناء الجامعة إليها وذلك لتميزهم العلمى والأخلاقي وتحليهم بالمثابرة والعمل بجد فى دراستهم.

عين شمس تبتكر
عين شمس تبتكر
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