تعليمات عاجلة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، والتي كان آخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث.

ونظرا لأن تقديم البحث والنجاح فيه يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدد المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو ، فإنه تقرر ما يلى حفاظا على حق هؤلاء الطلاب فى دخول دور أكتوبر :

المواعيد الجديدة المحددة

أولا: فتح باب اعتماد خطط البحوث للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات دور أكتوبر خلال الفترة من الأحد ١٤ مايو وحتى يوم الخميس ١٥ يونيو لعام ٢٠٢٣م.

ثانيا: الالتزام بتقديم البحوث كاملة ومعتمدة من المشرف، ومؤشر عليها بعبارة " تحال إلى لجنة بحوث الدبلومات" خلال الفترة من الأحد ٣ سبتمبر وحتى الخميس ٢١ سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

ثالثا: يجب على الطلاب الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة المحددة، علما بأن جميع الطلاب المقيدين بالدبلومات سبق وأن وقعوا إقرارا بعلمهم بمواعيد إعداد خطط البحوث وتسليمها بالنسبة لدور مايو، وكذا باستلامهم صورة من خطة الكلية لإعداد بحوث الدبلومات.

والجدير بالذكر نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة تعريفية لطلاب كلية الحقوق ، بالشراكة مع شركة MPL وهي مؤسسة تعليمية رائدة تأسست عام 2015 بهدف تقديم برامج تدريبية قانونية متميزة لكل من الأفراد والشركات من أجل تعزيز معرفتهم القانونية وخبراتهم العملية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة غادة فاروق ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير المركز.

وقال الدكتور محمد صافي عميد حقوق جامعة عين شمس ، أن الجلسة التعريفية تهدف إلى تزويد الطلاب بالتدريبات المختلفة والتطبيق العملي القانوني لما تم دراسته والذي يحتاجه سوق العمل المصري.