الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف فريق برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - أراوخو - ماركوس ألونسو - كوندي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس- رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.