النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا.. ما القصة؟

حذر خبراء مكافحة الحشرات في بريطانيا من خطورة غزو حشرة النمل الأبيض الطائر المنازل البريطانية مما يثير مخاوف كبيرة.

يقول الخبراء في لندن إنه من المتوقع أن تغزو حشرة النمل الطائر جميع أنحاء بريطانيا مع ارتفاع درجات الحرارة بعد الشتاء.

النمل الأبيض الطائر

ويضيف الخبراء أن انتشار النمل الأبيض الطائر المعروف باسم “Alates” يعني تهديد صلاحية كل المنتجات الخشبية داخل البيوت والمؤسسات.

ويوضح خبراء مكافحة الحشرات أنه من الضروري على كل مواطن الاستعداد لمكافحة هذه الحشرة قبل دخولها منزله في أسراب مروعة ومدمرة لمنزله.

النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا