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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها النمل الأبيض.. حصاد الإدارة المركزية لمكافحة الآفات خلال فبراير 2023

صدى البلد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة تقريرا من د أحمد رزق رئيس  الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية حول نشاط الإدارة خلال شهر فبراير 2023.

 وجاء التقرير على النحو التالي: 
• قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال الإدارات التابعة لها بعدد (86) حالة مرور على الزراعات الشتوية – القمح – بنجر السكر – الفول – البصل – قصب السكر لرصد أي إحالة إصابة بدودة الحشد الخريفية والتوجيه بالعلاج فوراً وذلك على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية.

• توفير المبيدات الخاصة بدودة الحشد الخريفية على مستوى مديريات الزراعة.

• متابعة الاجراءات الخاصة بمكافحة دودة الحشد الخريفية.

• تم متابعة علاجات مرض الصدأ الاصفر في المساحات التي ظهر بها بؤر اصابة حيث تم العلاج وقائياً لمساحة (94) فدان.

•  توفير مبيدات الصدأ الاصفر بالمديريات.

• تم متابعة إعمال مكافحة آفة النمل الأبيض حيث تم علاج عدد (30) وحدة نمل ابيض تحت ارضي مجاناً وعلاج عدد (238) وحدة نمل ابيض تحت ارضي نقداً وعلاج عدد (52) وحدة نمل ابيض فوق ارضي مجاناً.

• قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدد (22) لجنة مرور على (9) محافظات لمراجعة إعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وكذلك سوسة النخيل والإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة والتي تحد من الإصابة بسوسة النخيل. وبلغ عدد النخيل المعالج (6050) نخلة والمقلع (245) نخلة وتحت التقليع (42) نخلة خلال شهر يناير.

• تم البدء في البرنامج التدريبي للحقول الارشادية للتدريب العملي على الاسلوب الامثل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات مصر ويستهدف للاستفادة منها (20) مزارع و (10) من مهندسي المكافحة لكل حقل ارشادي وقد تم عقد عدد (7) حقول ارشادية خلال شهر فبراير في 6 محافظات: البحيرة (وادي النطرون – رشيد)، دمياط (دمياط – كفر البطيخ)، المنوفية (السادات - اشمون)، الجيزة (الواحات البحرية)، الشرقية (القرين).

• متابعة الاجراءات الخاصة بمتابعة ذبابتي الفاكهة والخوخ.

• وفي إطار التعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات تم جمع (162) عينة من الخضر والفاكهة من محافظتي (الشرقية - القليوبية) لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.

• قامت وتابعت من خلال مساعدي مفتشي الرقابة على المبيدات حملات على محلات المبيدات في محافظات مصر وقد أسفرت النتائج عن ضبط عدد (28309) عبوة مختلفة الإحجام والسعات غير مسموح بتداولها وعدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات هي (3441) محل وتم تحرير عدد (24) محضر مخالفة لعرضها على النيابة.  

• تم إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة (428) فدان وإطلاق طفيل التريكوجراما في مساحة (31) فدان بمختلف المحافظات من خلال مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (شمال الصعيد - شمال الدلتا - القناة وسيناء).
الادارة العامة لمكافحة القوارض:
• الاستمرار في حملات المكافحة الشاملة لمقاومة القوارض على مستوى الجمهورية لتحزيم زراعات القمح.
• قامت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بعقد (233) ندوة إرشادية و(77) لقاء حقلي و(172) ندوة قروية على مستوي الجمهورية في مكافحة القوارض.

• تم معالجة (992263) فدان خلال هذا الشهر حيث استهلك مبيد فوسفيد الزنك بكمية (870.63) كجم وطعم الراكومين بكمية (3448) كجم وطعم الليبت بكمية (9767) كجم حتى تاريخه.  

• وحدة التصنيع: تم توزيع اللوط (2) من طعم ليبت (15) طن وتم تصنيع اللوط (3) من طعم ليبت (22) طن وجاري استخراج شهادة تحليل من المعمل المركزي.

الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي:
• استهدفت الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي مسح (21560) هكتار جنوب شرق مصر على طول ساحل البحر الأحمر بين شلاتين وابو رماد والحدود السودانية تحسباً لوجود حشرات الجراد الصحراوي أو أحد أطواره. 

• مراجعة الاستعدادات اللوجستية لعمليات المسح، والتأكد من وجود المبيدات للفترة القادمة.

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