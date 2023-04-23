عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلن هبوط أول طائرة عسكرية في السودان لإجلاء رعاياها

صورة للطائرة الألمانية
صورة للطائرة الألمانية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، عن هبوط أول طائرة عسكرية ألمانية على الأراضي السودانية، من أجل إجلاء الرعايا الألمان المتواجدين هناك.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تنسق وزارتي الدفاع والخارجية معًا عملية إجلاء جارية للمواطنين الألمان في السودان بالتشاور مع شركائنا".

وأضافت الوزارة "هدفنا هو إخراج أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخرطوم في هذا الوضع الخطير. وبقدر الإمكان سنأخذ معنا أيضا مواطنين من الاتحاد الأوروبي ومواطنين آخرين".

وبهذه الخطوة تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول الأخرى ، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا ، الذين بدأوا بالفعل في إجلاء رعاياهم.

وزارة الدفاع الألمانية طائرة عسكرية ألمانية الاراضي السودانية إجلاء الرعايا الألمان الاتحاد الأوروبي الأحداث في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

الذهب يلامس أدنى مستوى عالمي منذ شهرين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة 15%.. استمرار صرف معاش أبريل خلال إجازة عيد الفطر

رئيس بيرو السابق يعود لبلاده وسط اتهامات بالفساد وغسيل الأموال

جوري بكر: جوزي بدأ يخاف مني بعد مسلسل "جعفر العمدة"

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان شهر القرآن

ألمانيا تعلن هبوط أول طائرة عسكرية في السودان لإجلاء رعاياها

الخارجية الأردنية: نتابع قضية النائب عماد العدوان بعد إيقافه من السلطات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا.. ما القصة؟

لن تصدقي.. ضعي الشاي الأخضر على البشرة وشاهدي النتيجة

نشرة المرأة والصحة| فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد

تصيبك بالسرطان.. احذر طهي اللحم بهذه الطريقة

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ