ألمانيا تعلن هبوط أول طائرة عسكرية في السودان لإجلاء رعاياها

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، عن هبوط أول طائرة عسكرية ألمانية على الأراضي السودانية، من أجل إجلاء الرعايا الألمان المتواجدين هناك.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تنسق وزارتي الدفاع والخارجية معًا عملية إجلاء جارية للمواطنين الألمان في السودان بالتشاور مع شركائنا".

وأضافت الوزارة "هدفنا هو إخراج أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخرطوم في هذا الوضع الخطير. وبقدر الإمكان سنأخذ معنا أيضا مواطنين من الاتحاد الأوروبي ومواطنين آخرين".

وبهذه الخطوة تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول الأخرى ، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا ، الذين بدأوا بالفعل في إجلاء رعاياهم.