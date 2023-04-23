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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاعل كبير من أبناء السويس مع عروض قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

قصور الثقافة
قصور الثقافة

نظم فرع ثقافة السويس حفلا فنيا، بممشى أهل السويس، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بأعياد الفطر المبارك، وذلك وسط إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور.

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية، بقيادة وليد خلاف، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغاني المتنوعة ومنها أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان محمد جمال، والفنان عماد بكار منها "والله ياعيني الصلاة ع النبي، أما براوة، عليك سلام الله، كان عندي غزال، ياريس البحرية، على نبينا قوموا يالا، هل هلالك هل، آه ياللي، ارفعوا الأعلام، احنا السوايسة الصيادين".

الفعاليات نظمها فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وتأتي امتدادا لبرنامج ثقافي وفني لهيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر والذي يشهد عروض أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في ١٩ موقعا ثقافيا في ١٧ محافظة، إضافة إلى فعاليات تقدم بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، وغيرها من الفعاليات بالفروع الثقافية التابعة للهيئة.

ثقافة السويس العامة لقصور الثقافة بأعياد الفطر المبارك سمسمية أغاني السويس التراثية

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