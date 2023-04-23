%74.3 معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين خلال الربع الأول من 2023

بلغ معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين 74.3 في المئة في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض بنسبة 1.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.



وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين - وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية - أن معدل استخدام القدرات الصناعية في البلاد انخفض بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن الربع الأسبق.

وأشارت البيانات إلى أن معدل استخدام قطاع التعدين بلغ 75.2 في المئة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5 في المئة، بينما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9 في المئة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها قدمت شكوى لدى سيول؛ على خلفية تصريحات الرئيس يون سوك يول "الخاطئة" حول تايوان، في وقت يشتد فيه الخلاف الدبلوماسي بين البلدين الآسيويين الجارين.

وتبادلت بكين وسيول انتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة رويترز مع يون في وقت سابق هذا الشهر، اعتبر فيها التوتر بين الصين وتايوان "مسألة دولية" على غرار كوريا الشمالية، ملقيًا مسؤولية التوتر المتصاعد على "محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة".

ألقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مسؤولية التوتر المتصاعد بين بكين وتايوان على "محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة"

وتَعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادة الجزيرة ولو بالقوة إن لزم الأمر.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الطلب من مساعد وزير الخارجية سون ويدونغ، الخميس الماضي، تقديم شكوى لدى السفير الكوري الجنوبي على خلفية تصريحات يون.

وقال سون للسفير إن تصريحات يون "مرفوضة تمامًا" وعبر عن "استياء عميق"، وفق الوزارة.

يأتي البيان الصيني قبيل زيارة دولة سيجريها يون إلى الحليف الرئيس الولايات المتحدة، التي تقول بكين إنها تسلح تايوان، وتشجع المسؤولين السياسيين المؤيدين للاستقلال.

وقال سون إن قضية تايوان مسألة "تخص الصينيين ولا يمكن السماح لأي قوة بالتدخل"، داعيًا سيول "للالتزام بـ "مبدأ صين واحدة" والحذر في الكلام والأفعال المتعلقة بالمسألة التايوانية".