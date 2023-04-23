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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار عن توجيهات الرئيس بزيادة الدعم: تؤكد شعوره بحال المواطنين 

حزب «المصريين الأحرار»
حزب «المصريين الأحرار»

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية العمل علي رفع موازنة الدعم والحماية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ لمواجهة آثار التضخم ويساعد في التوسع لتحقيق شبكة الحماية الاجتماعية.

ورحب المكتب السياسي للمصريين الأحرار رئيساً وأعضاء في بيان صادر _ اليوم الأحد _ بمبادرة  الرئيس التي تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التي يحملها وبخاصة الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية.

خطوة زيادة مظلة الدعم 

 

كما يّثمن «سياسي المصريين الأحرار» خطوة زيادة مظلة الدعم التي لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، ورغم الظروف العامة، فإن مصر تخطو للتوسع في غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين وما يدعونا إلي الإمتنان لتوافق الخطوة مع أحد مقترحات الحزب خلال الفترة الماضية.
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وقال إن الحزب طالع البيان الصادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الزيادات والنسب المئوية بشأن زيادة الدعم في شتي المجالات، ولدينا تحفظ على التوزيع النسبي بين المحاور وبخاصة في قطاعات تتعلق بحياة المواطنين.

وأوضح أنه بطبيعة الحال يجب دعم الصحة أولا ً ولذا فإن دعم التأمين الصحي والأدوية ٦ مليارات جنيه، والعلاج علي نفقة الدولة بنحو ٨ مليارات جنيه، ونتطلع إلي زيادة هذا المحور حيث أن النسبة المخصصة لا تتماشي مع طبيعة الاحتياجات للأزمة لحين تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي الوقت الذى نُشيد بزيادة الدعم للإسكان الاجتماعي خاصةً بعد إرتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، إلا أننا ندعو الحكومة لخفض قيمة الدفعة الأولية وزيادة فترة السداد بفائدة محدودة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي حتي يتمكن الشباب من التقديم للحصول علي الوحدات في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

وأكد المكتب السياسي للحزب أن زيادة الدعم علي السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪
يتناسب مع المرحلة الراهنة في حال الحفاظ على ثبات أسعار السلع وإعمال الرقابة على منافذ الصرف للمواطنين.

كما حثّ المكتب السياسي الحكومة علي ضرورة إيجاد منظومة وضوابط للاستفادة من الدعم علي المواد البترولية والذى وصل نحو ١١٩,٤ مليار جنيه، ولاسيما بأن غير المستحقين يزاحمون أصحاب الحق في ذلك النوع من الدعم.


وأشار إلي أن دعم المعاشات أمر محل تقدير لتوفير حياة كريمة للآباء والأمهات وتكريما لهم علي ما قدموه في خدمة الوطن والمجتمع.

ومن هنا يدعو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وزارة المالية إلي توفير سُبل ميسرة لكل المستثمرين لتحريك المياه الراكدة وتوفير المرونة في التعامل حتي يتسني جلب المزيد من الاستثمارات أو الصادرات والواردات.


كما يُشيد بخطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

وأخيراً يجدد الحزب الشكر للسيد الرئيس علي توجيهاته لزيادة مظلة الحماية ودفع الحكومة للتوسع في الشبكة الاجتماعية، وندعو الحكومة لإحكام الرقابة لتحقيق الهدف المنشود من ذلك القرار الصائب حتي يستشعر المواطن ذلك بصورة ملموسة بعيدا عن بيروقراطية التنفيذ المعتادة من الحكومات المتعاقبة.

المعاشات المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات وزير المالية

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