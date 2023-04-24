خبير: رفع موازنة الدعم يمنح شبكة الحماية الاجتماعية التوسع بشكل أكبر.. فيديو

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع موازنة الدعم يمنح شبكة الحماية الاجتماعية التوسع بشكل أكبر.

وأضاف "فرج عبد الله" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الإعدادات النهائية للموازنة الجديدة من المفترض أن تكون جاهزة في شهر أبريل من كل عام، ومن المهم أن يكون هناك طرح من القيادة السياسية لتوسعة ملف الحماية الاجتماعية بأبعاده المختلفة.

وتابع فرج عبد الله، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.