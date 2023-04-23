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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد حظرها من جوجل.. خبراء ينصحون بحذف هذه التطبيقات فورا

جوجل تحذف أكثر من
جوجل تحذف أكثر من 30 تطبيقا لخطورتها

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني بشركة McAfee جميع مستخدمي الهواتف الذكية من وجود تطبيقات أندرويد خبيثة تخطى عملية تحميلها 100 مليون عملية تنزيل، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المستخدمين. 

 

وقال الخبراء إن التطبيقات تحميل روابط خبيثة تعمل على اختراق بيانات المستخدمين الشخصية، كما يتم استخدامها كذريعة للاحتيال على أموال وحسابات المستخدمين البنكية، حيث أنه بمجرد تحميل أحد هذه التطبيقات الخبيثة على هاتف المستخدم يمكنها سحب كل بياناته.  

 

ومن بين البيانات التي تقوم التطبيقات بتحميلها سجل Wi-Fi الخاص بالمستخدم ، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة، الأمر الذي يعني أن المقرصن الإلكتروني يمكنه أن يعرف بالضبط المكان الذي سافرت إليه في يوم محدد.

 

وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" فإن خبراء الأمن بشركة McAfee قد أبلغوا شركة جوجل، وبدورها قامت جوجل بحظر أكثر من 30 تطبيقا من هذه التطبيقات ، وقال أحد أعضاء الفريق البحثي : “لقد أبلغنا جوجل عن التطبيقات المكتشفة، حيث اتخذت الشركة إجراءات فورية.  

 

وردت جوجل بأنها قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن هناك حاجة إلى إصلاحات للوصول إلى الامتثال، مضيفة أنه  “قد تمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث البعض الآخر بواسطة المطورين الرسميين”.

 

وتم التحذير أيضا من أن هذه التطبيقات يسمح للمحتالين عبر الإنترنت بالقيام بالاحتيال على الإعلانات من خلال النقر على الإعلانات المارقة في الخلفية، حيث يتم كل هذا دون علم المستخدم مما يمكن المقرصنين من جني أموال طائلة. 

 

ويجب على جميع المستخدمين حذف هذه التطبيقات فورا : 

 

bhuroid.com
enestcon.com
htyyed.com
discess.net
gadlito.com
gerfane.com
visceun.com
onanico.net
methinno.net
goldoson.net
dalefs.com
openwor.com
thervide.net
soildonutkiel.com
treffaas.com
sorrowdeepkold.com
hjorsjopa.com
dggerys.com
ridinra.com
necktro.com
fuerob.com
phyerh.net
ojiskorp.net
rouperdo.net
tiffyre.net
superdonaldkood.com
soridok2kpop.com
 

خبراء الأمن السيبراني تطبيقات أندرويد خبيثة جوجل شركة McAfee اختراق بيانات المستخدمين تحميل روابط خبيثة جوجل تحظر 36 تطبيقا

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