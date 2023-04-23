بعد حظرها من جوجل.. خبراء ينصحون بحذف هذه التطبيقات فورا

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني بشركة McAfee جميع مستخدمي الهواتف الذكية من وجود تطبيقات أندرويد خبيثة تخطى عملية تحميلها 100 مليون عملية تنزيل، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المستخدمين.

وقال الخبراء إن التطبيقات تحميل روابط خبيثة تعمل على اختراق بيانات المستخدمين الشخصية، كما يتم استخدامها كذريعة للاحتيال على أموال وحسابات المستخدمين البنكية، حيث أنه بمجرد تحميل أحد هذه التطبيقات الخبيثة على هاتف المستخدم يمكنها سحب كل بياناته.

ومن بين البيانات التي تقوم التطبيقات بتحميلها سجل Wi-Fi الخاص بالمستخدم ، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة، الأمر الذي يعني أن المقرصن الإلكتروني يمكنه أن يعرف بالضبط المكان الذي سافرت إليه في يوم محدد.

وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" فإن خبراء الأمن بشركة McAfee قد أبلغوا شركة جوجل، وبدورها قامت جوجل بحظر أكثر من 30 تطبيقا من هذه التطبيقات ، وقال أحد أعضاء الفريق البحثي : “لقد أبلغنا جوجل عن التطبيقات المكتشفة، حيث اتخذت الشركة إجراءات فورية.

وردت جوجل بأنها قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن هناك حاجة إلى إصلاحات للوصول إلى الامتثال، مضيفة أنه “قد تمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث البعض الآخر بواسطة المطورين الرسميين”.

وتم التحذير أيضا من أن هذه التطبيقات يسمح للمحتالين عبر الإنترنت بالقيام بالاحتيال على الإعلانات من خلال النقر على الإعلانات المارقة في الخلفية، حيث يتم كل هذا دون علم المستخدم مما يمكن المقرصنين من جني أموال طائلة.

ويجب على جميع المستخدمين حذف هذه التطبيقات فورا :

bhuroid.com

enestcon.com

htyyed.com

discess.net

gadlito.com

gerfane.com

visceun.com

onanico.net

methinno.net

goldoson.net

dalefs.com

openwor.com

thervide.net

soildonutkiel.com

treffaas.com

sorrowdeepkold.com

hjorsjopa.com

dggerys.com

ridinra.com

necktro.com

fuerob.com

phyerh.net

ojiskorp.net

rouperdo.net

tiffyre.net

superdonaldkood.com

soridok2kpop.com

