أوكرانيا: روسيا سرقت أراضينا والاستقرار من أوروبا والعالم

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، أن روسيا لم تسرق الأراضي في أوكرانيا فحسب، بل سرقت أيضا السلام في أوروبا، والاستقرار في العالم.

وكتب كوليبا في مقال افتتاحي لنسخة اليوم من صحيفة اليومية الألمانية "دي فيلت": "لقد دمرت روسيا المبادئ الأساسية للإنسانية، من خلال ارتكاب فظائع تعجز الكلمات عن وصفها".



وأضاف كوليبا أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي في المنطقة، إذا لم تُحاسب موسكو على كل جرائمها، كما كتب كوليبا أن الآمال في حلول سلام في القرن الـ 21 في وقت مبكر قد تحطمت.



وأضاف "أن روسيا أعادتنا إلى القرن الـ 19 الطويل الذي تميز بالفتوحات الاستعمارية، وأظهرت الحرب في أوكرانيا أن الأمن في المنطقة غير قابل للتجزئة".

ورفض كوليبا الدعوات لإجراء مفاوضات سريعة بين موسكو وكييف، وقال: "إذا ارتكبنا خطأ الآن، واخترنا مكافأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدوانه بأي شكل من الأشكال، بدلاً من هزيمته كدرس لجميع المعتدين المحتملين الآخرين، فإن مستقبل أوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره سيتعرض للخطر".



وقال إن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال استعادة حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً.