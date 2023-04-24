أول تعليق من عمرو يوسف على وقف مسلسل "الملك"..فيديو

أكد الفنان عمرو يوسف، أن مسلسل “الملك”، قابل للتعديل، مشيرا إلى أنه بعد ايقاف عرضه في عام 2021 شعرت بالضيق، خاصة بعد المجهود الكبير.

وقال عمرو يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن المسلسل مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ، وهي في الأصل رواية خيالية بأحداثها، ولم يتناول حياة الملك أحمس من الناحية التاريخية كما اعتقد البعض.

أتمنى استكمال العمل

وتابع الفنان عمرو يوسف، أنه أتمنى استكمال العمل وإعادة طرحه مرة أخرى، مؤكدا أنه غضب من فكرة شائعة “الذقن”، والتي أدعى البعض أنها السبب في ايقاف المسلسل.