أصدرت فولكس فاجن وشركة PowerCo SE تفاصيل إضافية حول مصنع البطاريات في سانت توماس، أونتاريو، كندا.

ستستثمر الشركات ما يصل إلى 5.3 دولار (4.2 جنيه إسترليني / 4.8 يورو / 7.1 دولار كندي) حتى عام 2030 لبناء أكبر مصنع عملاق لشركة PowerCo SE حتى الآن بالإضافة إلى أول مصنع خلوي لها في أمريكا الشمالية.

فولكس فاجن تنشئ أكبر مصنع بطاريات للسيارات في كندا

ومن المقرر أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 90 جيجاوات في الساعة، ولدى المصنع القدرة على خلق ما يصل إلى 3000 فرصة عمل كان هذا قبل أخذ "عشرات الآلاف" من الوظائف غير المباشرة في الاعتبار بالمنطقة.

من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس في عام 2024 ويجب أن يبدأ الإنتاج في عام 2027 ، سيتم تكليف المنشأة ببناء "خلايا موحدة متطورة، وهي تقنية خلوية جديدة بالكامل".

سيغطي المصنع حوالي 370 فدانًا (150 هكتارًا) وستغطي المنطقة الصناعية بأكملها 1500 فدان (600 هكتار)، وسيتم "تزويدها بطاقة خالية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪" وقالت الشركات إن موقعها يمنحها "وصولاً رئيسياً إلى مجموعة البحث والابتكار الإقليمية، و القوى العاملة الموهوبة، البنية التحتية والجيدة للنقل وسلاسل التوريد القائمة ".

فولكس فاجن تنشئ أكبر مصنع بطاريات للسيارات في كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "عندما نتحدث عن خطتنا المصنوعة في كندا ، فإننا نتحدث عن خلق وظائف جيدة من الطبقة المتوسطة الآن وفي المستقبل، نتحدث عن هواء نظيف من أجل أطفالنا وأحفادنا، ونتحدث عن اقتصاد قوي يعمل لجميع الكنديين، هذا ما يدور حوله مصنع فولكس فاجن الجديد لبطاريات السيارات الكهربائية في سانت توماس أكبر مصنع تم بناؤه في البلاد من قبل"، واستمر في وصف المنشأة بأنها "مكسب للعمال والمجتمع والاقتصاد".

فولكس فاجن تنشئ أكبر مصنع بطاريات للسيارات في كندا

أفادت CBC News أن الحكومة ستقدم ما يصل إلى 9.6 دولار (7.7 جنيه إسترليني / 8.7 يورو / 13 دولار كندي) كدعم على مدى العقد المقبل، سيأتي 517 دولارًا آخر (416 جنيهًا إسترلينيًا / 471 يورو / 700 دولار كندي) أو نحو ذلك من صندوق الابتكار الاستراتيجي التابع للحكومة.