قرار عاجل من كندا بشأن سفارتها في السودان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت في سفارة بلاده بالسودان.

وقال في تغريدة على تويتر: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات كندا في السودان. إن دبلوماسيينا في أمان - فقد تم إخراجهم ويعملون من خارج البلاد - ونحن نبحث في كل خيار ممكن لدعم موظفينا العاملين محليًا".

وأضاف: "نحن نبحث أيضًا في كل خيار ممكن لدعم الكنديين في السودان. نحن قلقون للغاية من الوضع الخطير والمتطور بسرعة على الأرض، ومسؤولونا على اتصال مع الكنديين المتضررين".

وتابع: "كما تم حشد المسؤولين الكنديين في البلدان المجاورة للمساعدة. لقد نشرنا فريق الانتشار السريع الدائم لدينا في جيبوتي لتعزيز قدرتنا على دعم الاحتياجات وتقييمها بشكل أكبر".

واختتم قائلا: "ونحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والمشاركة في جهود الوساطة مع الشركاء الإقليميين. نحن ملتزمون بدعم شعب السودان في رغبته في انتقال سلمي ومستقبل ديمقراطي".