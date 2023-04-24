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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من كندا بشأن سفارتها في السودان

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت في سفارة بلاده بالسودان.

وقال في تغريدة على تويتر: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات كندا في السودان. إن دبلوماسيينا في أمان - فقد تم إخراجهم ويعملون من خارج البلاد - ونحن نبحث في كل خيار ممكن لدعم موظفينا العاملين محليًا".

وأضاف: "نحن نبحث أيضًا في كل خيار ممكن لدعم الكنديين في السودان. نحن قلقون للغاية من الوضع الخطير والمتطور بسرعة على الأرض، ومسؤولونا على اتصال مع الكنديين المتضررين".

وتابع: "كما تم حشد المسؤولين الكنديين في البلدان المجاورة للمساعدة. لقد نشرنا فريق الانتشار السريع الدائم لدينا في جيبوتي لتعزيز قدرتنا على دعم الاحتياجات وتقييمها بشكل أكبر".

واختتم قائلا: "ونحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والمشاركة في جهود الوساطة مع الشركاء الإقليميين. نحن ملتزمون بدعم شعب السودان في رغبته في انتقال سلمي ومستقبل ديمقراطي".

 

 

جاستن ترودو إطلاق النار السودان رئيس الوزراء الكندي

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