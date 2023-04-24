6 طرق لتقليل تناول السكر في نظامك الغذائي اليومي

السكر هو مساهم رئيسي في العديد من المشاكل الصحية. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والسكري وحتى السرطان إلى مثل هذه المشكلات، كما يمكن أن يسبب مشاكل جلدية واختلال هرموني ويؤثر سلبًا على صحتك العقلية. لذلك ، من الضروري تقليل تناول السكر للبقاء بصحة جيدة ولياقة وفقا لindia.com

أفضل 6 طرق لتقليل تناول السكر من نظامك الغذائي اليومي



تناول الأطعمة الكاملة: الأطعمة الكاملة ، وخاصة الفواكه والخضراوات ، تحتوي على سكريات طبيعية يسهل على الكبد والجسم معالجتها بسهولة ، لذلك اختر الفواكه والخضروات الكاملة ، وتجنب المشروبات السكرية والحلويات.

تضمين المحليات الطبيعية: إذا كنت تحب أن يكون طعامك حلوًا ، يمكنك استخدام المحليات الطبيعية. المحليات مثل العسل وشراب القيقب والستيفيا هي أكثر صحة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.



التخطيط لوجباتك: يعد التخطيط لوجباتك طريقة فعالة لتقليل تناول السكر. يساعدك على البقاء منظمًا ويضمن لك خيارات صحية. قم بتضمين المزيد من الفواكه والخضروات والبروتين في نظامك الغذائي لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.



تناول الطعام بانتباه: يمكن أن تقلل ممارسة الأكل الواعي من تناول السكر وتساعدك على تجنب الإفراط في الأكل أو الأكل عندما لا تكون جائعًا. اختر الخيارات الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمزيد.

قلل من الأطعمة المصنعة: أفضل طريقة لتقليل تناول السكر هي تقليل الأطعمة المصنعة تمامًا. التزم بالأطعمة الكاملة الصحية والتي تحتوي على سكريات طبيعية.



تجنب المشروبات السكرية: تشمل المشروبات السكرية المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة. استبدل هذه المشروبات بالماء أو الشاي الأخضر أو ​​العشبي أو حليب اللوز غير المحلى ، فهي بدائل أفضل ولن تضيف المزيد من السكر في نظامك الغذائي.