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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة للشراء في العيد

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A52

يعد هاتف Galaxy A52 من شركة سامسونج واحدا من هواتف الفئة المتوسطة المميزة التي تضم إمكانات كبيرة بداية من الشاشة والكاميرا إلى المعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى البطارية الكبيرة، هذا بالإضافة إلى أن سعره أرخص كثيرا مقارنة بهواتف الفئة الرائدة مما يجعله خيارا مناسبا للشراء في العيد. 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A52 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 14 ألف و 444 جنيها وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A52 بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة تقدم دقة 1080x2400 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع ميزة Always-on display مع تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار. 

  

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A52 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل  والرابعة بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A52 بمعالج من نوع Snapdragon 720G من شركة كوالكوم الأمريكية مع معالج رسوميات جرافيك Adreno 618، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A52 على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات يمكنها شحن 50% خلال 30 دقيقة، مع تقنية GPS مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

 

 

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